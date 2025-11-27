Initiation au manga avec le dessinateur Thomas Bouveret Médiathèque Violette Leduc Paris

En attendant la fête des Mordus du manga, la bibliothèque Violette Leduc propose une animation en partenariat avec l’école Eurasiam, spécialisée dans la culture manga et le Japon.

Féru de manga depuis son jeune âge, Thomas Bouveret a réalisé son rêve en devenant mangaka. Il est notamment le dessinateur de l’adaptation en manga de la série télé « Les Mystérieuses Cités d’or ». Il animera un atelier à la bibliothèque, pour apprendre les rudiments de cet art japonais.

A partir de 8 ans. Sur inscription, à partir du 31 décembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20.

Si tu souhaites découvrir les coulisses de fabrication de tes mangas préférés, viens toi aussi t’initier au métier de mangaka.

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Gratuit sur réservation.

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal