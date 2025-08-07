Initiation au modelage de la terre Route de Caen-Cabourg (D513) Bavent

Initiation au modelage de la terre Route de Caen-Cabourg (D513) Bavent jeudi 7 août 2025.

Initiation au modelage de la terre

Route de Caen-Cabourg (D513) Poterie du Mesnil de Bavent Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 14:00:00

fin : 2025-08-26 16:00:00

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28

Entre vos mains, la terre prend forme. Laissez parler votre créativité, façonnez un objet unique, sensible et libre. Pas de cuisson, juste le temps et l’air un séchage naturel. Repartez avec une pièce d’argile à ramener chez vous.

Entre vos mains, la terre prend forme. Laissez parler votre créativité, façonnez un objet unique, sensible et libre. Pas de cuisson, juste le temps et l’air un séchage naturel. Repartez avec une pièce d’argile à ramener chez vous.

Dès 12 ans.

Sur inscription auprès de l’office de tourisme de Merville-Franceville-Plage. .

Route de Caen-Cabourg (D513) Poterie du Mesnil de Bavent Bavent 14860 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57

English : Initiation au modelage de la terre

In your hands, clay takes shape. Give free rein to your creativity and create a unique, sensitive and free object. No firing, just time and air: natural drying. Leave with a piece of clay to take home.

German : Initiation au modelage de la terre

In Ihren Händen nimmt die Erde Gestalt an. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und formen Sie ein einzigartiges, sensibles und freies Objekt. Kein Brennen, nur die Zeit und die Luft: eine natürliche Trocknung. Verlassen Sie die Schule mit einem Stück Ton, das Sie mit nach Hause nehmen können.

Italiano :

L’argilla prende forma nelle vostre mani. Date libero sfogo alla vostra creatività e create un oggetto unico, sensibile e libero. Niente cottura, solo tempo e aria: un’essiccazione naturale. Si esce con un pezzo di argilla da portare a casa.

Espanol :

La arcilla toma forma en tus manos. Dé rienda suelta a su creatividad y cree un objeto único, sensible y libre. Sin cocción, sólo tiempo y aire: secado natural. Salga con una pieza de arcilla para llevar a casa.

L’événement Initiation au modelage de la terre Bavent a été mis à jour le 2025-07-31 par OT Normandie Pays d’Auge