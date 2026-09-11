Initiation au pastel adultes et adolescents Musée Royan
mardi 6 octobre 2026 · Musée · Royan
Informations pratiques
Royan
Initiation au pastel adultes et adolescents
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 15:00:00
fin : 2026-10-06 17:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Vous souhaitez vous initier au dessin ? Le musée vous propose de participer à un cours particulier avec l’artiste peintre Pauline Naret. Vous serez guidés pas à pas pour réaliser votre œuvre sur une thématique particulière.
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to learn how to draw? The museum offers you the chance to take part in a one-to-one course with painter Pauline Naret. You’ll be guided step by step to create your own work on a specific theme.
L’événement Initiation au pastel adultes et adolescents Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Par’En Pause Association Equilibre Royan 11 septembre 2026
- Fête des voutes du Port Royan 12 septembre 2026
- 25ème promenade découverte av des Congrès Royan 12 septembre 2026
- Exposition Éléments Le Ciel de Royan Royan 12 septembre 2026
- Dictée publique Maison des associations Royan 12 septembre 2026