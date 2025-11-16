INITIATION AU PENDULE Castries

INITIATION AU PENDULE

Cet atelier vous invitera à découvrir l’univers du pendule. Nous explorerons ensemble son origine, son histoire à travers les âges, ainsi que les bases nécessaires pour une pratique respectueuse et sécurisée. Vous apprendrez ensuite à manier le pendule en toute confiance, dans une atmosphère bienveillante et intuitive.

Aucune expérience préalable n’est requise, seulement l’envie de s’ouvrir à une écoute plus fine de soi. Places très limitées à 8 participant·es, une nouvelle session vient d’ouvrir !

Sur réservation .

This workshop invites you to discover the world of the pendulum. Together, we’ll explore its origins, its history through the ages, and the basics necessary for a safe and respectful practice. You will then learn to handle the pendulum with confidence, in a caring and intuitive atmosphere.

Dieser Workshop lädt Sie ein, die Welt des Pendels zu entdecken. Wir erkunden gemeinsam seinen Ursprung, seine Geschichte im Laufe der Zeit und die Grundlagen für eine respektvolle und sichere Praxis. Anschließend lernen Sie in einer wohlwollenden und intuitiven Atmosphäre, wie Sie mit dem Pendel in vollem Vertrauen umgehen können.

Questo workshop vi invita a scoprire il mondo del pendolo. Insieme esploreremo le sue origini e la sua storia attraverso i secoli, nonché le basi necessarie per una pratica sicura e rispettosa. Imparerete poi a maneggiare il pendolo con fiducia, in un’atmosfera attenta e intuitiva.

Este taller le invita a descubrir el mundo del péndulo. Juntos exploraremos sus orígenes y su historia a través de los tiempos, así como los fundamentos necesarios para una práctica segura y respetuosa. A continuación, aprenderás a manejar el péndulo con confianza, en un ambiente afectuoso e intuitivo.

