INITIATION AU PENDULE

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Vendredi 27 février 14h30 à 16h 30€ boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains

Découverte des bases du monde énergétique afin de pratiquer de façon ludique et alignée. Puis, pratique avec le pendule sus ses supports. Pour débutants et pratiquants. Si besoin, un pendule vous sera prêté pour le cours.

Vendredi 27 février 14h30 à 16h 30€ boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains

Découverte des bases du monde énergétique afin de pratiquer de façon ludique et alignée. Puis, pratique avec le pendule sus ses supports. Pour débutants et pratiquants. Si besoin, un pendule vous sera prêté pour le cours. .

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, February 27 2:30 to 4pm 30? boutique Charline et ses secrets in Lamalou-les-Bains

Discover the basics of the energetic world in order to practice in a playful and aligned way. Then, practice with the pendulum and its supports. For beginners and advanced practitioners. If required, a pendulum will be lent to you for the course.

L’événement INITIATION AU PENDULE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB