Initiation au plessage de haies

Rivarennes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-26 09:30:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Indre Nature vous invite à découvrir Les Ateliers du Bocage dans le cadre du mois des zones humides.

Le plessage des arbustes de la haie est une technique aux multiples avantages pour le particulier comme pour la biodiversité. Nous proposons de vous initier au plessage facile, d’en découvrir l’histoire et les traces encore visibles dans notre bocage en partageant cette journée conviviale. .

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 12 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

In partnership with the Brenne Regional Nature Park, Indre Nature invites you to discover Les Ateliers du Bocage , a series of educational and participative events focusing on hedges, their biodiversity and regeneration.

