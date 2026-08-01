AGENDA · La Marne
INITIATION AU PUMPTRACK ET JEUX La Marne
jeudi 6 août 2026 · La Marne
Informations pratiques
La Marne
INITIATION AU PUMPTRACK ET JEUX
La Marne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
INITIATION PUMPTRACK ET JEUX
A partir de 8 ans. .
La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com
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English :
PUMPTRACK AND GAMES FOR BEGINNERS
L’événement INITIATION AU PUMPTRACK ET JEUX La Marne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Retz Atlantique