UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Marne

INITIATION AU PUMPTRACK ET JEUX La Marne

jeudi 6 août 2026 · La Marne

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
44270 La Marne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Marne

INITIATION AU PUMPTRACK ET JEUX

La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-08-06

INITIATION PUMPTRACK ET JEUX
A partir de 8 ans.   .

La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   guidonmachecoulais44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PUMPTRACK AND GAMES FOR BEGINNERS

L’événement INITIATION AU PUMPTRACK ET JEUX La Marne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Retz Atlantique