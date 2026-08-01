Informations pratiques

La Marne

INITIATION AU PUMPTRACK ET JEUX

La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

INITIATION PUMPTRACK ET JEUX

A partir de 8 ans. .

La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com

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English :

PUMPTRACK AND GAMES FOR BEGINNERS

L’événement INITIATION AU PUMPTRACK ET JEUX La Marne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sud Retz Atlantique