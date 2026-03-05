Initiation au Qi Gong Saint-Denis-le-Vêtu
Initiation au Qi Gong Saint-Denis-le-Vêtu jeudi 9 avril 2026.
Initiation au Qi Gong
Chemin de Brucourt Saint-Denis-le-Vêtu Manche
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09 19:30:00
2026-04-09
Initiation au Qi Gong de Haut niveau de l’école de Bouddha(Falun Dafa) 5 exercices pour le corps et l’esprit basé sur la caractéristique universelle Vérité- Bonté- Patience. de 7 à 77 ans et plus… Vêtements souples. .
Chemin de Brucourt Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie +33 6 99 61 69 21 michal.bleibtreu@gmail.com
