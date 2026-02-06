Initiation au Reiki traditionnel Usui 1er Degré Saint-Laurent-de-la-Prée
Initiation au Reiki traditionnel Usui 1er Degré Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 7 mars 2026.
Initiation au Reiki traditionnel Usui 1er Degré
374 rue du Grand Four Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
frais de session week-end
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Initiation de groupe au Reiki traditionnel Usui une initiation simple, sans pré-requis.
.
374 rue du Grand Four Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 14 05 74 loiseau.naturelle@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Group introduction to traditional Usui Reiki: a simple initiation with no prerequisites.
L’événement Initiation au Reiki traditionnel Usui 1er Degré Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan