Initiation au Reportage Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 20 octobre 2025.

Pendant 5 jours, venez découvrir comme réaliser un reportage vidéo depuis la rédaction des questions d’interview, la préparation du reportage, le travail technique de la caméra et des micros jusqu’au montage en post production !

Stage de 20h

Stage d’une semaine d’initiation au reportage vidéo pour les adultes.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

payant

Tarif en fonction de votre quotient familial.

Public adultes.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=14&public=&idtf=16 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/