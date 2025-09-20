Initiation au rucher Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
Initiation au rucher Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 20 septembre 2025.
Pour cet atelier, Maxime, un habitant du quartier, vous emmène découvrir la vie fascinante des abeilles, en observant par sa vitre l’intérieur d’un vrai rucher qu’il emmène pour l’occasion.
Bzzzz Bzzzz ! Venez découvrir le monde fascinant des abeilles avec un vrai rucher.
Le samedi 20 septembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-20T17:30:00+02:00
fin : 2025-09-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-20T14:30:00+02:00_2025-09-20T16:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR