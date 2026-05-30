Initiation au russe avec Russies étonNantes Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Cet atelier gratuit permet de découvrir l’alphabet russe et d’en comprendre les bases. On y apprend également à lire et à prononcer des mots simples du quotidien pour commencer à s’exprimer en russe. Nous verrons ensemble les différences entre les alphabets russe et français, à l’écrit comme à l’oral. L’ensemble se déroule dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300



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