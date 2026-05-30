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Initiation au russe avec Russies étonNantes Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Initiation au russe avec Russies étonNantes Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Initiation au russe avec Russies étonNantes Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Le Pavillon maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 20:00 – 21:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public 

Cet atelier gratuit permet de découvrir l’alphabet russe et d’en comprendre les bases. On y apprend également à lire et à prononcer des mots simples du quotidien pour commencer à s’exprimer en russe. Nous verrons ensemble les différences entre les alphabets russe et français, à l’écrit comme à l’oral. L’ensemble se déroule dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300


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