Initiation au sabre laser Agon-Coutainville

Initiation au sabre laser au centre équestre d’Agon-Coutainville, 8-14 ans.

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 44 84 99 96

English : Initiation au sabre laser

Introduction to laser sabre at the Agon-Coutainville equestrian center, ages 8-14.

German :

Einführung in das Lichtschwert im Reitzentrum von Agon-Coutainville, 8-14 Jahre.

Italiano :

Introduzione alla sciabola laser presso il centro di equitazione di Agon-Coutainville, 8-14 anni.

Espanol :

Iniciación al sable láser en el centro hípico de Agon-Coutainville, 8-14 años.

