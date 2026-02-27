Initiation au Sashiko Tcréation Urt
Initiation au Sashiko Tcréation Urt samedi 28 mars 2026.
Tcréation 42 Rue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
plein tarif
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Venez vous essayer à cette technique de broderie japonaise et repartez avec votre kit pour réaliser un autre objet.
Le matériel est fourni.
Nombre limité à 5 personnes, pensez à vous inscrire. .
Tcréation 42 Rue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01
