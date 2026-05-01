Tréguennec

Initiation au sauvetage sportif

Prat ar Hastell Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous sur la plage de Kermabec pour un après-midi sauvetage sportif avec une sensibilisation aux dangers de la mer.

– 13h30 séance pour les 6/10 ans.

– 15h séance pour les 11/16 ans.

Prévoir une combinaison.

– 17h diaporama détaillant les différents situations à risque lors des baignades à la salle communale de Tréguennec.

Ouvert à tous, inscrpition sur place. .

Prat ar Hastell Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 6 73 21 43 18

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English :

L’événement Initiation au sauvetage sportif Tréguennec a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Destination Pays Bigouden