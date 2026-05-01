Initiation au sauvetage sportif Tréguennec
Initiation au sauvetage sportif Tréguennec samedi 30 mai 2026.
Tréguennec
Initiation au sauvetage sportif
Prat ar Hastell Tréguennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous sur la plage de Kermabec pour un après-midi sauvetage sportif avec une sensibilisation aux dangers de la mer.
– 13h30 séance pour les 6/10 ans.
– 15h séance pour les 11/16 ans.
Prévoir une combinaison.
– 17h diaporama détaillant les différents situations à risque lors des baignades à la salle communale de Tréguennec.
Ouvert à tous, inscrpition sur place. .
Prat ar Hastell Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 6 73 21 43 18
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English :
L’événement Initiation au sauvetage sportif Tréguennec a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Destination Pays Bigouden