Initiation au skate tout terrain le Mountainboard

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:30:00

fin : 2026-02-26 17:15:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-02-27

Venez découvrir le skate tout terrain ! L.A Mountainboard park vous propose des stages pour différents niveaux

Au programme de cette initiation venez découvrir la pratique de cette activité de pleine nature ou perfectionner vos connaissances dans un cadre exceptionnel en suivant les modules d’apprentissages tels que

découverte de l’activité le Mountainboard

apprentissage de la conduite

maîtrise de la vitesse

initiation au freestyle

Pump track

Boardercross

premières descentes

premiers sauts

premières sensations

Pratique

les stages sont ouverts à toutes et tous à partir de 7 ans

le site est ombragé situé en pleine nature

réservation obligatoire, places limitées via le lien ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.mountainboard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover all-terrain skateboarding! L.A Mountainboard park offers courses for all levels of skateboarder

L’événement Initiation au skate tout terrain le Mountainboard Rouans a été mis à jour le 2026-01-19 par I_OT Pornic