Initiation au skate tout terrain le Mountainboard La Briorderie Rouans
Début : 2026-02-26 15:30:00
fin : 2026-02-26 17:15:00
2026-02-26 2026-02-27
Venez découvrir le skate tout terrain ! L.A Mountainboard park vous propose des stages pour différents niveaux
Au programme de cette initiation venez découvrir la pratique de cette activité de pleine nature ou perfectionner vos connaissances dans un cadre exceptionnel en suivant les modules d’apprentissages tels que
découverte de l’activité le Mountainboard
apprentissage de la conduite
maîtrise de la vitesse
initiation au freestyle
Pump track
Boardercross
premières descentes
premiers sauts
premières sensations
Pratique
les stages sont ouverts à toutes et tous à partir de 7 ans
le site est ombragé situé en pleine nature
réservation obligatoire, places limitées via le lien ici
La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.mountainboard@gmail.com
English :
Discover all-terrain skateboarding! L.A Mountainboard park offers courses for all levels of skateboarder
