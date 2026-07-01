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AGENDA · Rouans

Initiation au skate tout terrain le Mountainboard La Briorderie Rouans

vendredi 10 juillet 2026 · La Briorderie · Rouans

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Briorderie
Adresse
L.A Mountainboard Park
Ville
44640 Rouans
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Rouans

Initiation au skate tout terrain le Mountainboard

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-13 11:45:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29

Venez découvrir le skate tout terrain ! L.A Mountainboard park vous propose des stages pour différents niveaux 
Au programme de cette initiation venez découvrir la pratique de cette activité de pleine nature ou perfectionner vos connaissances dans un cadre exceptionnel en suivant les modules d’apprentissages tels que

découverte de l’activité le Mountainboard  
apprentissage de la conduite
maîtrise de la vitesse
initiation au freestyle
Pump track
Boardercross
premières descentes 
premiers sauts
premières sensations

 

Pratique

les stages sont ouverts à toutes et tous à partir de 7 ans
le site est ombragé situé en pleine nature
réservation obligatoire, places limitées via le lien ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans   .

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire   la.mountainboard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover all-terrain skateboarding! L.A Mountainboard park offers courses for all levels of skateboarder

L’événement Initiation au skate tout terrain le Mountainboard Rouans a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic

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