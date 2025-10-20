Initiation au skateboard Espace des mondes polaires Prémanon

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Essayez-vous au skateboard !

Tous les lundis, l’école de skateboard des Rousses Five.O Skate en partenariat avec l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor vous propose la découverte du skateboard à 12h15 et 18h00. Le revêtement de la piste de roller vous permet de découvrir le skateboard en toute sérénité et sécurité. La pratique en intérieur assure le maintien de l’activité en cas de mauvais temps.

L’initiation est accessible dès 4 ans, le matériel de sécurité, casque & protection, est fourni avec le skateboard. L’utilisation du casque de vélo est autorisée. Elle dure 1h30 pour 25.00€ par participant.

L’inscription est obligatoire via le formulaire ci-dessous, maintenue à partir de 2 inscrits et limitée à 12. .

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

