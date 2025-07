Initiation au skimboard Agon-Coutainville

Initiation au skimboard Agon-Coutainville vendredi 25 juillet 2025 16:15:00.

Initiation au skimboard

Cale du centre Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-07-25 16:15:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Skimboard en aquaplaning sur les bords de mer.

Réservation obligatoire au 02 33 19 08 10.

Il est impératif d’arriver 10 minutes avant à la cale du centre de Agon-Coutainville.

A partir de 7 ans.

Cale du centre Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Initiation au skimboard

Skimboarding in aquaplaning on the seashore.

Reservation required at 02 33 19 08 10.

It is imperative to arrive 10 minutes before at the slipway of the center of Agon-Coutainville.

From 7 years old.

German :

Aquaplaning-Skimboarding an der Meeresküste.

Reservierung unter 02 33 19 08 10 erforderlich.

Sie müssen unbedingt 10 Minuten vorher an der Slipanlage im Zentrum von Agon-Coutainville ankommen.

Ab 7 Jahren.

Italiano :

Skimboard in aquaplaning in riva al mare.

Prenotazione obbligatoria al numero 02 33 19 08 10.

È indispensabile arrivare 10 minuti prima allo scivolo nel centro di Agon-Coutainville.

A partire da 7 anni.

Espanol :

Skimboard en aquaplaning a orillas del mar.

Reserva obligatoria en el 02 33 19 08 10.

Es imprescindible presentarse 10 minutos antes en la grada del centro de Agon-Coutainville.

A partir de 7 años.

