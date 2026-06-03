Agon-Coutainville

Initiation au skimboard

Cale du centre Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Initiation au skimboard glisse sur le bord de mer, dès 7 ans.

Réservation obligatoire au 02 33 19 08 10.

Il est impératif d’arriver 10 minutes avant à la cale du centre de Agon-Coutainville. .

Cale du centre Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Initiation au skimboard

L’événement Initiation au skimboard Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-03 par Coutances Tourisme