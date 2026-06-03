Initiation au skimboard Agon-Coutainville
Initiation au skimboard Agon-Coutainville mardi 28 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Initiation au skimboard
Cale du centre Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Initiation au skimboard glisse sur le bord de mer, dès 7 ans.
Réservation obligatoire au 02 33 19 08 10.
Il est impératif d’arriver 10 minutes avant à la cale du centre de Agon-Coutainville. .
Cale du centre Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation au skimboard
L’événement Initiation au skimboard Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-03 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Concert chorale Agon-Coutainville 12 juin 2026
- Archi’sport quand le sport devient patrimoine Place du 28 juillet Agon-Coutainville 13 juin 2026
- Initiation Tous au golf Agon-Coutainville 13 juin 2026
- Démo Judo et apéro-concert avec le groupe Hot Daddy Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville 13 juin 2026
- Conférence Les noms des maisons d’Agon-Coutainville, de 1856 à 2024 Espace culturel Agon-Coutainville 13 juin 2026