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Initiation au skimboard Agon-Coutainville

Initiation au skimboard Agon-Coutainville

Initiation au skimboard Agon-Coutainville mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Cale du centre

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Initiation au skimboard

Cale du centre Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Initiation au skimboard glisse sur le bord de mer, dès 7 ans.
Réservation obligatoire au 02 33 19 08 10.
Il est impératif d’arriver 10 minutes avant à la cale du centre de Agon-Coutainville.   .

Cale du centre Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Initiation au skimboard

L’événement Initiation au skimboard Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-03 par Coutances Tourisme

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