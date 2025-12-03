Initiation au slam Centre Paris’ Anim Binet PARIS
Initiation au slam Centre Paris’ Anim Binet PARIS mercredi 3 décembre 2025.
Venez libérer votre parole créative en Slam Poésie dans une ambiance stimulante et bienveillante
Jeux d’écriture créative et d’interprétation artistique, découverte d’œuvres et d’artistes inspirant.es, invitation à des scènes ouvertes…
Séances ouvertes à toutes et tous, animées par CatMat et Slama du collectif Slam ô Féminin
Le
Slam est un mouvement d’Art Oratoire mêlant talent d’écriture et
prestation scénique : il s’agit de se réapproprier la parole et des
lieux de parole et d’échange
Chaque atelier est clos sur lui-même (pas grave d’en manquer un).
Atelier découverte du slam, jeux d’écriture créative.
Le mercredi 03 décembre 2025
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T19:00:00+01:00
fin : 2025-12-03T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-03T18:00:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/