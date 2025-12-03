Initiation au slam Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Venez libérer votre parole créative en Slam Poésie dans une ambiance stimulante et bienveillante

Jeux d’écriture créative et d’interprétation artistique, découverte d’œuvres et d’artistes inspirant.es, invitation à des scènes ouvertes…

Séances ouvertes à toutes et tous, animées par CatMat et Slama du collectif Slam ô Féminin

Le

Slam est un mouvement d’Art Oratoire mêlant talent d’écriture et

prestation scénique : il s’agit de se réapproprier la parole et des

lieux de parole et d’échange

Chaque atelier est clos sur lui-même (pas grave d’en manquer un).

Atelier découverte du slam, jeux d’écriture créative.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/