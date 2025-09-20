Initiation au sumō Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Nice

Initiation au sumō 20 et 21 septembre Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes

Gratuit, réservations obligatoires

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous.

Entrez dans le cercle et découvrez la pratique du sumō lors d’ateliers ludiques et accessibles à tous proposés par le Club Paris Sumo. En duo ou en solo, venez tester force, équilibre et stratégie à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité

Explorez le patrimoine autrement !

Club Sumo Paris