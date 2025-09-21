Initiation au tambourin Place Max Rouquette Montpellier

Initiation au tambourin Place Max Rouquette Montpellier dimanche 21 septembre 2025.

Initiation au tambourin Dimanche 21 septembre, 11h00 Place Max Rouquette Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Initiation à la balle au tambourin

Venez vous essayer à lancer et à taper la balle, accompagnés par les joueuses et joueurs des clubs héraultais.

Ce sport, recommandé par le médecin Max Rouquette, n’aura plus de secret pour vous !

Avec le Sport Tambourin Club de Montpellier.

Place Max Rouquette Place Max Rouquette 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie Au pied de l’aqueduc Saint-Clément, la place accueille des événements forts comme les matchs de tambourin ou la foire aux ânes. Elle est récemment transformée pour la rendre aux piétons et est inaugurée à l’occasion des JEP 2025.

Initiation à la balle au tambourin

© D. Leboucher