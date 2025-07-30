Initiation au tango argentin Cité Scolaire Collège et Lycée de Die et du Diois Die

Initiation au tango argentin

Cité Scolaire Collège et Lycée de Die et du Diois Avenue Sadi Carnot Die Drôme

Début : 2025-07-30 11:00:00

fin : 2025-07-30

2025-07-30 2025-08-30 2025-09-06

Initiations gratuites au tango argentin par Mathilde et Michaël



Les 30 juillets et 30 Août devant la cité scolaire et le 6 septembre au city stade de Chabestan.

Cité Scolaire Collège et Lycée de Die et du Diois Avenue Sadi Carnot Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 13 77 05

English :

Free Argentine tango lessons with Mathilde and Michaël



July 30 and August 30 in front of the cité scolaire and September 6 at the Chabestan city stadium.

German :

Kostenlose Einführungen in den argentinischen Tango von Mathilde und Michaël



Am 30. Juli und 30. August vor der Schulstadt und am 6. September im City-Stadion von Chabestan.

Italiano :

Lezioni gratuite di tango argentino con Mathilde e Michaël



Il 30 luglio e il 30 agosto davanti alla scuola e il 6 settembre allo stadio comunale di Chabestan.

Espanol :

Clases gratuitas de tango argentino con Mathilde y Michaël



Los días 30 de julio y 30 de agosto delante de la escuela y el 6 de septiembre en el estadio municipal de Chabestan.

