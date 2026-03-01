Initiation au Tango Argentin Les Reflets du Cinéma Hispanique

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre du Festival Les Reflets du cinéma hispanique

Faites vos premiers pas de Tango ! Dans une ambiance conviviale, venez découvrir la richesse de cette danse en duo, entre musicalité et connexion.

Atelier d’initiation à retrouver également samedi 13 juin 2026.

Modalités d’inscription accueil du Quarante 02 53 74 14 40 ou lequarante@agglo-laval.fr

Lieu Le Quarante Salle Orchestre 1 à Laval

Partenaires Le Quarante, Association Tango Bueno

GRATUIT, à partir de 15 ans .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr

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English :

As part of the Reflections of Hispanic Cinema Festival

L’événement Initiation au Tango Argentin Les Reflets du Cinéma Hispanique Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME