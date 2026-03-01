Initiation au Tango Argentin Les Reflets du Cinéma Hispanique Laval
Initiation au Tango Argentin Les Reflets du Cinéma Hispanique Laval samedi 21 mars 2026.
Initiation au Tango Argentin Les Reflets du Cinéma Hispanique
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Dans le cadre du Festival Les Reflets du cinéma hispanique
Faites vos premiers pas de Tango ! Dans une ambiance conviviale, venez découvrir la richesse de cette danse en duo, entre musicalité et connexion.
Atelier d’initiation à retrouver également samedi 13 juin 2026.
Modalités d’inscription accueil du Quarante 02 53 74 14 40 ou lequarante@agglo-laval.fr
Lieu Le Quarante Salle Orchestre 1 à Laval
Partenaires Le Quarante, Association Tango Bueno
GRATUIT, à partir de 15 ans .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr
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English :
As part of the Reflections of Hispanic Cinema Festival
L’événement Initiation au Tango Argentin Les Reflets du Cinéma Hispanique Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME