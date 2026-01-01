Initiation au tango Lapte
Initiation au tango Lapte samedi 24 janvier 2026.
Initiation au tango
Théâtre G. Defour Lapte Haute-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Venez explorer les bases techniques du tango argentin pour apprivoiser la marche à deux, en connexion avec la musique.
.
Théâtre G. Defour Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and explore the technical basics of Argentine tango to learn how to walk in pairs, connected to the music.
L’événement Initiation au tango Lapte a été mis à jour le 2026-01-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire