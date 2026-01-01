Initiation au tango Lapte

Initiation au tango

Théâtre G. Defour Lapte Haute-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Venez explorer les bases techniques du tango argentin pour apprivoiser la marche à deux, en connexion avec la musique.

Théâtre G. Defour Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

Come and explore the technical basics of Argentine tango to learn how to walk in pairs, connected to the music.

