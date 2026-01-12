Initiation au tarot Salle communale Campagne
Initiation au tarot Salle communale Campagne vendredi 23 janvier 2026.
Initiation au tarot
Salle communale 125 chemin des écoliers Campagne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
19h. Jeux et initiation proposés par Campagne Assos. Cidre et galette offerts.
Jeux et initiation proposés par Campagne Assos.
Cidre et galette offerts. .
Salle communale 125 chemin des écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 02 70 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation au tarot
19h. Games and initiation offered by Campagne Assos. Cider and galette offered.
L’événement Initiation au tarot Campagne a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère