Initiation au tarot Salle communale Campagne

Salle communale 125 chemin des écoliers Campagne Dordogne

19h. Jeux et initiation proposés par Campagne Assos. Cidre et galette offerts.
Salle communale 125 chemin des écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 02 70 86 

English : Initiation au tarot

19h. Games and initiation offered by Campagne Assos. Cider and galette offered.

