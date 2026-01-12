Initiation au tarot Salle communale Campagne

Initiation au tarot

Salle communale 125 chemin des écoliers Campagne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

19h. Jeux et initiation proposés par Campagne Assos. Cidre et galette offerts.

Jeux et initiation proposés par Campagne Assos.

Cidre et galette offerts. .

Salle communale 125 chemin des écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 02 70 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation au tarot

19h. Games and initiation offered by Campagne Assos. Cider and galette offered.

L’événement Initiation au tarot Campagne a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère