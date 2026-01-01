Initiation au thé japonais Odorokubeki, boutique japonaise Nevers
Initiation au thé japonais Odorokubeki, boutique japonaise Nevers jeudi 29 janvier 2026.
Initiation au thé japonais
Odorokubeki, boutique japonaise 4 Place Mancini Nevers Nièvre
Début : 2026-01-29 18:30:00
fin : 2026-01-29 19:30:00
Maître thé japonaise, Naomi a créé sa propre marque d’excellence de thé japonais il y a quelques années, Shobi select.
Elle vit à La Rochelle, mais perpétue les valeurs de sa grand-mère japonaise, elle-même maître thé. Elle a le souci de proposer un thé de grande qualité, en travaillant en mono-récolte avec un producteur de thé au Japon, qu’elle a soigneusement sélectionné.
En reconnaissance de son travaille et sa détermination, elle a été conviée en 2025 à servir son matcha lors d’une réunion de chefs d’état organisé par l’UNESCO.
Vous aussi vous voulez découvrir cette marque que nous affectionnons et avec qui nous travaillons depuis le début d’Odorokubeki? Alors cette initiation commentée est ce qu’il vous faut ! Rendez vous le jeudi 29 Janvier.
2 créneaux d’une heure avec dégustation et présentation 17h et 18h30
Tarif unique de 35€ par personne, -10% pour l’achat d’un thé de la marque après la dégustation .
Odorokubeki, boutique japonaise 4 Place Mancini Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 75 90 72 odorokubeki.nevers@gmail.com
