Initiation au théâtre d’improvisation, Médiathèque municipale D’ayguesvives, Ayguesvives

Informations pratiques

Initiation au théâtre d’improvisation 2 et 3 octobre Médiathèque municipale D’ayguesvives Haute-Garonne

Atelier limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

La Compagnie Drôle d’Embrouilles revient pour vous faire découvrir l’improvisation théâtrale. Avec bienveillance, les acteurs proposeront des jeux simples et ludiques …

Médiathèque municipale D’ayguesvives Place du Fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie 0561272243 http://mediatheque-de-lhers.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ayguesvives.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 27 22 43 »}] Parking

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