Initiation au théâtre d’improvisation, Médiathèque municipale D’ayguesvives, Ayguesvives
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale D'ayguesvives · Ayguesvives
Informations pratiques
Initiation au théâtre d’improvisation 2 et 3 octobre Médiathèque municipale D’ayguesvives Haute-Garonne
Atelier limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
La Compagnie Drôle d’Embrouilles revient pour vous faire découvrir l’improvisation théâtrale. Avec bienveillance, les acteurs proposeront des jeux simples et ludiques …
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