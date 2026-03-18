Initiation au théâtre d’ombres

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

À travers l’apprentissage de la manipulation des silhouettes d’une faune marine, les participant.es inventeront un paysage abyssal chamarré et plein de surprises…

À travers l’apprentissage de la manipulation des silhouettes d’une faune marine, les participant.es inventeront un paysage abyssal chamarré et plein de surprises… .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

By learning to manipulate the silhouettes of marine fauna, participants will invent a colourful abyssal landscape full of surprises…

L’événement Initiation au théâtre d’ombres Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme