Initiation au théâtre d’ombres Roubaix
Initiation au théâtre d’ombres Roubaix jeudi 23 avril 2026.
Initiation au théâtre d’ombres
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
À travers l’apprentissage de la manipulation des silhouettes d’une faune marine, les participant.es inventeront un paysage abyssal chamarré et plein de surprises…
À travers l’apprentissage de la manipulation des silhouettes d’une faune marine, les participant.es inventeront un paysage abyssal chamarré et plein de surprises… .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
By learning to manipulate the silhouettes of marine fauna, participants will invent a colourful abyssal landscape full of surprises…
L’événement Initiation au théâtre d’ombres Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme