Initiation au théâtre et à l’improvisation Centre Paris’ Anim Binet PARIS
Initiation au théâtre et à l’improvisation Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 27 avril 2026.
Votre enfant a envie de découvrir la scène et l’étendue de son imagination ? Venez l’inscrire à ce stage d’initiation au théâtre et à l’improvisation !
Sous le regard complice d’Hélène Poulain, comédienne, metteuse en scène et pédagogue, votre enfant découvrira en douceur un nouvel espace de liberté. Durant quatre matinées, ce stage propose de développer l’imaginaire et la créativité, favoriser l’expression corporelle et vocale, encourager la coopération et découvrir différentes formes théâtrales : improvisation, théâtre d’ombre, clown et créations d’histoires.
Ce stage est ouvert aux débutantes et débutants ou aux enfants ayant déjà une expérience de la scène. Venez vous amuser en notre compagnie !
Un stage d’initiation au techniques de théâtre et d’expression !
Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h30 à 12h30
payant
Tarif : 21.60€
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-30T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T10:30:00+02:00_2026-04-27T12:30:00+02:00;2026-04-28T10:30:00+02:00_2026-04-28T12:30:00+02:00;2026-04-29T10:30:00+02:00_2026-04-29T12:30:00+02:00;2026-04-30T10:30:00+02:00_2026-04-30T12:30:00+02:00
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/5079/16-stage-de-theatre-et-improvisation-10h30-12h-8-11-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
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