Initiation au tir à la carabine laser Station de ski Gavarnie-Gèdre

Initiation au tir à la carabine laser

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:30:00

fin : 2026-03-02 16:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Tous les lundis, testez le biathlon à Gavarnie-Gèdre ! Cette discipline olympique combine ski de fond et tir de précision pour une expérience sportive ludique et accessible à tous. Mettez-vous dans la peau d’un biathlète professionnel et relevez le défi skier, tirer, marquer des points !

.

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Every Monday, try biathlon at Gavarnie-Gèdre! This Olympic discipline combines cross-country skiing and precision shooting for a fun sporting experience accessible to all. Put yourself in the shoes of a professional biathlete and take up the challenge: ski, shoot, score!

