Initiation au tir à la sarbacane Stade Douzat

Douzat

Initiation au tir à la sarbacane

Stade Rue du stade Douzat Charente

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:30:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Initiation tir à la sarbacane.

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Stade Rue du stade Douzat 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Introduction to blowpipe shooting.

L’événement Initiation au tir à la sarbacane Douzat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais