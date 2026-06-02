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Initiation au tir à la sarbacane Stade Douzat

Initiation au tir à la sarbacane Stade Douzat vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Stade

Adresse : Rue du stade

Ville : 16290 Douzat

Département : Charente

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 1 1 1

Douzat

Initiation au tir à la sarbacane

Stade Rue du stade Douzat Charente

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:30:00
fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Initiation tir à la sarbacane.
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Stade Rue du stade Douzat 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Introduction to blowpipe shooting.

L’événement Initiation au tir à la sarbacane Douzat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais