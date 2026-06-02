Initiation au tir à la sarbacane Stade Douzat
Initiation au tir à la sarbacane Stade Douzat vendredi 24 juillet 2026.
Douzat
Initiation au tir à la sarbacane
Stade Rue du stade Douzat Charente
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:30:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Initiation tir à la sarbacane.
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Stade Rue du stade Douzat 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Introduction to blowpipe shooting.
L’événement Initiation au tir à la sarbacane Douzat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais