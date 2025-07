Initiation au tir à l’arc Salle Omnisports Agon-Coutainville

Initiation au tir à l’arc

Salle Omnisports Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Initiation au tir à l’arc. Initiation à partir de 7 ans. Réservation obligatoire.

Salle Omnisports Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 10 90 33 23 talesarconies50@gmail.com

English : Initiation au tir à l’arc

Introduction to archery. From 7 years old. Reservations required.

German :

Einführung in das Bogenschießen. Einführung ab 7 Jahren. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Introduzione al tiro con l’arco. Per bambini dai 7 anni in su. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Iniciación al tiro con arco. Para niños a partir de 7 años. Imprescindible reservar.

