Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville

Initiation au tir à l'arc mardi 28 octobre 2025.
Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville Manche
Début : 2025-10-28 17:00:00
fin : 2025-10-28 18:00:00
2025-10-28
Initiation au tir à l’arc. Initiation à partir de 7 ans. Réservation obligatoire. .
Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 10 90 33 23 talesarconies50@gmail.com
