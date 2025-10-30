Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville

Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville jeudi 30 octobre 2025.

Initiation au tir à l’arc

Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Initiation au tir à l’arc. Initiation à partir de 7 ans. Réservation obligatoire. .

Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 10 90 33 23 talesarconies50@gmail.com

English : Initiation au tir à l’arc

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation au tir à l’arc Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-09-19 par Coutances Tourisme