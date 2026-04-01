Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville
Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville jeudi 16 avril 2026.
Agon-Coutainville
Initiation au tir à l’arc
Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Initiation au tir à l’arc. Initiation à partir de 7 ans. Réservation obligatoire. .
Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 10 90 33 23 talesarconies50@gmail.com
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English : Initiation au tir à l’arc
L’événement Initiation au tir à l’arc Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme
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