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Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville

Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville

Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Rue de la Mare À Jorre

Adresse : Gymnase Pierre CHARTON

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Initiation au tir à l’arc

Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Initiation au tir à l’arc. Initiation à partir de 7 ans. Réservation obligatoire.   .

Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 10 90 33 23  talesarconies50@gmail.com

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English : Initiation au tir à l’arc

L’événement Initiation au tir à l’arc Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme

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