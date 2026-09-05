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Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville

jeudi 22 octobre 2026 · Rue de la Mare À Jorre · Agon-Coutainville

Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue de la Mare À Jorre
Adresse
Gymnase Pierre CHARTON
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Initiation au tir à l’arc

Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 17:00:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Initiation au tir à l’arc, à partir de 7 ans. Réservation obligatoire.   .

Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 10 90 33 23  talesarconies50@gmail.com

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English : Initiation au tir à l’arc

L’événement Initiation au tir à l’arc Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-05 par Coutances Tourisme

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