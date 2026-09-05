Initiation au tir à l’arc Rue de la Mare À Jorre Agon-Coutainville

mardi 27 octobre 2026 · Rue de la Mare À Jorre · Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Initiation au tir à l’arc

Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 17:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Initiation au tir à l’arc, à partir de 7 ans. Réservation obligatoire. .

Rue de la Mare À Jorre Gymnase Pierre CHARTON Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 10 90 33 23 talesarconies50@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation au tir à l’arc

L’événement Initiation au tir à l’arc Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-05 par Coutances Tourisme