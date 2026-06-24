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Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Noiron-sur-Seine

Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Noiron-sur-Seine vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Mini-golf, étang de Marcenay
Ville
21330 Noiron-sur-Seine
Département
Côte-d'Or
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Noiron-sur-Seine

Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

Mini-golf, étang de Marcenay Noiron-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Sous l’œil et les conseils avisés de Christian, découvrez le tir à l’arc, discipline qui allie plaisir et concentration. Essayez vous pendant une heure en vous amusant sur toutes sortes de cibles ! Inscriptions obligatoires au 03 80 91 13 19. Nombre de places limité.   .

Mini-golf, étang de Marcenay Noiron-sur-Seine 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19  contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

L’événement Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Noiron-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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