Initiation au tir à l’arc (Cap sur Maubert) Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde

Initiation au tir à l’arc (Cap sur Maubert)

Port Maubert 54 rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Initiation au tir à l’arc proposé par Cap sur Maubert pour les enfants, adultes (familles ou entre amis).

Port Maubert 54 rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org

English :

Archery initiation offered by Cap sur Maubert for children and adults (families or friends).

German :

Einführung in das Bogenschießen, das von Cap sur Maubert für Kinder, Erwachsene (Familien oder Freunde) angeboten wird.

Italiano :

Iniziazione al tiro con l’arco offerta da Cap sur Maubert per bambini e adulti (famiglie o amici).

Espanol :

Iniciación al tiro con arco ofrecida por Cap sur Maubert para niños y adultos (familias o amigos).

