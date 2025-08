Initiation au Tir à l’arc Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente

Initiation au Tir à l’arc Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente vendredi 15 août 2025.

Initiation au Tir à l’arc

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-15

Cet été, venez vous initier au tir à l’arc au Bain des Dames.

Cette animation, à destination des enfants à partir de 12 ans et des adultes, est entièrement gratuite, proposée par la commune et encadrée par un initiateur diplômé.

.

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71

English : Introduction to Archery

Come and learn archery at Bain des Dames this summer.

This activity, for children aged 12 and over and adults, is entirely free of charge, offered by the commune and supervised by a qualified instructor.

German :

Diesen Sommer können Sie in Bain des Dames das Bogenschießen erlernen.

Diese Animation für Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene ist völlig kostenlos, wird von der Gemeinde angeboten und von einem diplomierten Initiator betreut.

Italiano :

Quest’estate venite a cimentarvi nel tiro con l’arco al Bain des Dames.

Quest’attività, riservata ai bambini a partire dai 12 anni e agli adulti, è completamente gratuita, offerta dal Comune e supervisionata da un istruttore qualificato.

Espanol :

Pruebe este verano el tiro con arco en Bain des Dames.

Esta actividad, para niños a partir de 12 años y adultos, es totalmente gratuita, ofrecida por el ayuntamiento y supervisada por un instructor cualificado.

L’événement Initiation au Tir à l’arc Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2025-08-01 par Destination Cognac