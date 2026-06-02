Initiation au tir à l’arc Courbillac
Initiation au tir à l’arc Courbillac lundi 13 juillet 2026.
Courbillac
Initiation au tir à l’arc
Stade de Courbillac Courbillac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Initiation au tir à l’arc.
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Stade de Courbillac Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Introduction to archery.
L’événement Initiation au tir à l’arc Courbillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais