Courbillac

Initiation au tir à l’arc

Stade de Courbillac Courbillac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Initiation au tir à l’arc.

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Stade de Courbillac Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Introduction to archery.

L’événement Initiation au tir à l’arc Courbillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais