Initiation au tir à l’arc et prévention du cancer du sein Gymnase Costantini Bréhal

Initiation au tir à l’arc et prévention du cancer du sein

Gymnase Costantini 23 Avenue Eisenhower Bréhal Manche

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 22:30:00

La Compagnie des archers Bréhalais s’implique dans la prévention et la lutte contre le cancer du sein. A cet effet, l’association sportive organise une séance d’initiation au tir à l’arc le jeudi 16 octobre de 20h30 à 22h30 au gymnase Costantini de Bréhal.

C’est une soirée ouverte à tous, vous pourrez vous essayer à la pratique du tir à l’arc de manière ludique et l’association Roses en Baie, notre partenaire pour cette occasion, sera présente pour un moment de prévention, mannequin de palpation à l’appui. Dons libres.

Gymnase Costantini 23 Avenue Eisenhower Bréhal 50290 Manche Normandie +33 7 77 07 49 98 redaction@cab-50.fr

English : Initiation au tir à l’arc et prévention du cancer du sein

The Compagnie des archers Bréhalais is involved in the prevention and fight against breast cancer. To this end, the sports association is organizing an introductory archery session on Thursday October 16 from 8.30 pm to 10.30 pm at the Costantini gymnasium in Bréhal.

It’s an evening open to all, and you’ll be able to try your hand at archery in a fun way. The Roses en Baie association, our partner for this event, will be on hand for a moment of prevention, with a palpation dummy. Donations are free.

German :

Die Compagnie des archers Bréhalais setzt sich für die Prävention und den Kampf gegen Brustkrebs ein. Zu diesem Zweck organisiert der Sportverein am Donnerstag, den 16. Oktober von 20:30 bis 22:30 Uhr in der Sporthalle Costantini in Bréhal eine Einführungsveranstaltung im Bogenschießen.

Dieser Abend ist für alle offen, Sie können das Bogenschießen auf spielerische Weise ausprobieren, und der Verein Roses en Baie, unser Partner bei dieser Gelegenheit, wird für einen Moment der Prävention anwesend sein, mit einer Tastpuppe zur Unterstützung. Freie Spenden.

Italiano :

La Compagnie des archers Bréhalais è impegnata nella prevenzione e nella lotta contro il cancro al seno. A tal fine, l’associazione sportiva organizza una sessione introduttiva di tiro con l’arco giovedì 16 ottobre dalle 20.30 alle 22.30 presso la palestra Costantini di Bréhal.

L’associazione Roses en Baie, partner dell’evento, sarà a disposizione per aiutare la prevenzione con un manichino per la palpazione. Le donazioni sono libere.

Espanol :

La Compagnie des archers Bréhalais se implica en la prevención y la lucha contra el cáncer de mama. Con este fin, la asociación deportiva organiza una sesión de iniciación al tiro con arco el jueves 16 de octubre de 20.30 a 22.30 horas en el gimnasio Costantini de Bréhal.

La asociación Roses en Baie, colaboradora del evento, estará presente para ayudar en la prevención con un maniquí de palpación. Las donaciones son gratuitas.

