Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage
Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage jeudi 23 octobre 2025.
Initiation au tir à l’arc
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 09:00:00
fin : 2025-10-23 12:00:00
Date(s) :
2025-10-23 2025-10-30
En compagnie de l’association des Robins des dunes, viens tester cette activité emblématiques de la station.
A partir de 7ans.
Inscription à l’office de tourisme.
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com
English :
In the company of the Robins des Dunes association, come and try out this emblematic activity of the resort.
From 7 years old.
Registration at the tourist office.
German :
In Begleitung des Vereins « Robins des dunes » (Dünenroboter) kannst du diese symbolträchtige Aktivität des Ortes ausprobieren.
Ab 7 Jahren.
Anmeldung im Tourismusbüro.
Italiano :
In compagnia dell’associazione Robins des dunes, venite a provare questa attività emblematica della località.
Per bambini a partire dai 7 anni.
Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
En compañía de la asociación Robins des dunes, venga a probar esta actividad emblemática de la estación.
Para niños a partir de 7 años.
Inscripciones en la Oficina de Turismo.
L’événement Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-03-06 par OT DE FORT MAHON