Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage

Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage jeudi 23 octobre 2025.

Initiation au tir à l’arc

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

En compagnie de l’association des Robins des dunes, viens tester cette activité emblématiques de la station.

A partir de 7ans.

Inscription à l’office de tourisme.

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

In the company of the Robins des Dunes association, come and try out this emblematic activity of the resort.

From 7 years old.

Registration at the tourist office.

German :

In Begleitung des Vereins « Robins des dunes » (Dünenroboter) kannst du diese symbolträchtige Aktivität des Ortes ausprobieren.

Ab 7 Jahren.

Anmeldung im Tourismusbüro.

Italiano :

In compagnia dell’associazione Robins des dunes, venite a provare questa attività emblematica della località.

Per bambini a partire dai 7 anni.

Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

En compañía de la asociación Robins des dunes, venga a probar esta actividad emblemática de la estación.

Para niños a partir de 7 años.

Inscripciones en la Oficina de Turismo.

L’événement Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-03-06 par OT DE FORT MAHON