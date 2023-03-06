Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage
Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage jeudi 16 avril 2026.
Initiation au tir à l’arc
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-16 09:00:00
fin : 2026-04-30 12:00:00
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-14 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-10-22
En compagnie de l’association des Robins des dunes, viens tester cette activité emblématiques de la station.
A partir de 7ans.
Inscription à l’Office de Tourisme.
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
English :
In the company of the Robins des Dunes association, come and try out this emblematic activity of the resort.
From 7 years old.
Registration at the Tourist Office.
