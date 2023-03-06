Initiation au tir à l’arc

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-14 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-10-22

En compagnie de l’association des Robins des dunes, viens tester cette activité emblématiques de la station.

A partir de 7ans.

Inscription à l’Office de Tourisme.

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

In the company of the Robins des Dunes association, come and try out this emblematic activity of the resort.

From 7 years old.

Registration at the Tourist Office.

L’événement Initiation au tir à l’arc Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-03-06 par OT DE FORT MAHON