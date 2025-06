Initiation au tir à l’arc Ménestreau-en-Villette 6 juillet 2025 14:00

Loiret

Début : 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Envie de viser dans le mille ?

Rejoignez-nous dimanche 6 juillet de 14h à 18h pour une initiation au tir à l’arc encadrée par le club Les Plumes d’Or de Lamotte-Beuvron ! Une activité fun et sportive en pleine nature, accessible dès 7 ans, sans inscription.

Tarif initiation 3 € (en plus du droit d’entrée)

BONUS une flèche dans le « 10 » = un atelier d’été gratuit !

Domaine du Ciran 2915 route de Marcilly, Ménestreau-en-Villette

02 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com 4.2 .

English :

Introduction to archery

Want to hit the bull’s-eye?

Join us on Sunday July 6 from 2pm to 6pm for an introduction to archery supervised by Lamotte-Beuvron?s Les Plumes d?Or club! A fun, sporting activity in the great outdoors, open to children aged 7 and over, with no registration required.

German :

Einführung in das Bogenschießen

Lust, ins Schwarze zu treffen?

Dann kommen Sie am Sonntag, den 6. Juli von 14 bis 18 Uhr zu einer Einführung ins Bogenschießen, die vom Club Les Plumes d’Or aus Lamotte-Beuvron betreut wird! Eine Fun- und Sportaktivität in der freien Natur, die ab 7 Jahren ohne Anme

Italiano :

Introduzione al tiro con l’arco

Volete fare centro?

Domenica 6 luglio, dalle 14.00 alle 18.00, partecipate al corso di introduzione al tiro con l’arco organizzato dal club Plumes d’Or di Lamotte-Beuvron! Si tratta di un’attività sportiva e divertente all’aria aperta, aperta ai bambini dai 7 anni i

Espanol :

Introducción al tiro con arco

¿Quieres dar en la diana?

El domingo 6 de julio, de 14.00 a 18.00 h, te proponemos una iniciación al tiro con arco dirigida por el club Plumes d’Or de Lamotte-Beuvron Se trata de una actividad lúdica y deportiva al aire libre, abierta a niños a partir de 7 años y sin

L’événement Initiation au tir à l’arc Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2025-06-21 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN