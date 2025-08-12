INITIATION AU TIR À L’ARC Terrain de tennis, face à la gendarmerie Mont Lozère et Goulet

Terrain de tennis, face à la gendarmerie Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tous les mardis soirs à 18h30, de juillet à septembre, initiation au tir à l’arc avec une animatrice diplômée.

Le rendez-vous est fixé au tennis de Bagnols les Bains en face la gendarmerie.

Cette activité est proposée pour tous publics. Participation de 3.00€

Terrain de tennis, face à la gendarmerie Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 76 96 82 95

English :

Every Tuesday evening at 6.30pm from July to September, archery lessons with a qualified instructor.

Meet at the Bagnols les Bains tennis court, opposite the gendarmerie.

This activity is open to all. Fee: 3.00?

German :

Jeden Dienstagabend um 18:30 Uhr von Juli bis September Einführung in das Bogenschießen mit einer diplomierten Betreuerin.

Treffpunkt ist der Tennisplatz in Bagnols les Bains gegenüber der Gendarmerie.

Diese Aktivität wird für alle Altersgruppen angeboten. Die Teilnahmegebühr beträgt 3,00 Euro

Italiano :

Ogni martedì sera alle 18.30, da luglio a settembre, lezioni di introduzione al tiro con l’arco con un istruttore qualificato.

Il punto d’incontro è presso il campo da tennis di Bagnols les Bains, di fronte alla gendarmeria.

Questa attività è aperta a tutti. Costo: 3,00?

Espanol :

Todos los martes a las 18.30 h, de julio a septiembre, clases de iniciación al tiro con arco con un instructor cualificado.

El punto de encuentro es la pista de tenis de Bagnols les Bains, frente a la gendarmería.

Esta actividad está abierta a todos. Coste: 3,00?

