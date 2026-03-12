Initiation au tir à l’arc pour le Téléthon Terrain des archers La Tremblade
Initiation au tir à l’arc pour le Téléthon Terrain des archers La Tremblade samedi 11 avril 2026.
Initiation au tir à l’arc pour le Téléthon
Terrain des archers Rue de la Résinerie La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Les Archers Trembladais organisent une initiation au tir à l’arc au profit du Téléthon.
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Terrain des archers Rue de la Résinerie La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 07 56 44 michelpaineau@orange.fr
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English :
Les Archers Trembladais organize an archery initiation to benefit the Telethon.
L’événement Initiation au tir à l’arc pour le Téléthon La Tremblade a été mis à jour le 2026-03-12 par Mairie de La Tremblade