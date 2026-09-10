Initiation au tissage à la Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève, Manufacture nationale de la Savonnerie, Lodève

Informations pratiques

Initiation au tissage à la Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Manufacture nationale de la Savonnerie Hérault

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève propose deux ateliers d’initiation au tissage, exceptionnellement ouverts au public.

Après une découverte de l’atelier et des tapis en cours de réalisation, les participants sont invités à s’installer devant un petit métier à tisser pour s’initier aux gestes des licières. Ils découvriront les principes du point noué, technique emblématique de la Savonnerie, ainsi que les différentes étapes de fabrication de ces tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République.

Une expérience conviviale et accessible qui permet aux petits comme aux grands d’expérimenter un savoir-faire d’excellence et de mieux comprendre le travail minutieux des artisanes d’art.

Manufacture nationale de la Savonnerie Allée des licières, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie

Atelier tissage

© Mobilier national – Justine Rossignol